Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Fondée il y a près de 35ans, la Fédération France Victimes permet à toutes les personnes victimes d'une infraction et à celles qui en subissent les conséquences de faire valoir leurs droits et de bénéficier d'une aide gratuite et d'un accompagnement par un réseau associatif spécialisé dans les problématiques qu'elles rencontrent. Ce samedi 22 février 2020 se tiendra donc la Journée européenne des victimes. L'occasion pour les bureaux d'aide aux victimes d'ouvrir leurs portes. A La Réunion, c'est l'Association réunionnaise pour l'aide juridique aux familles et aux victimes (Arajufa) qui tient ce rôle, en lien avec le réseau France Victimes, depuis 50 ans maintenant.

