La médaille d'honneur agricole est une décoration française, qui est destinée à récompenser l'ancienneté des services effectués par toute personne salariée du secteur agricole ou des industries s'y rattachant, et tirant de cette occupation l'essentiel de ses ressources. L'Office national des forêts (ONF) a remis 40 médailles d'honneur à ses agents dans trois catégories : médaille d'honneur agricole, médaille du mérite agricole et médaille d'honneur des eaux et forêts.

