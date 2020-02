Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

En 2020 c'est reparti pour trois jours de musique à n'en plus finir. De la chanson, des morceaux endiablés, de la danse sur scène comme vous n'en avez jamais vu. Et bien sûr la fameuse salle verte et son ambiance incomparable. Comme chaque année, Imaz Press Réunion sera au rendez-vous pour vous faire vivre les festivités en direct ! En attendant la nouvelle édition du festival, qui se déroule les 29, 30 et 31 mai 2020, les premiers noms sont sortis ! Voici donc les premiers concerts connus de cette 17ème édition du Sakifo. (Photo d'illustration édition 2019 du Sakifo rb/www.ipreunion.com)

