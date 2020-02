Mesdames, Messieurs, le maire sortant Daniel Gonthier tente de faire croire à la population que s'il n'est pas réélu, il n'y aura pas de foire. Ce qui est totalement FAUX. Un grossier mensonge. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Aussi, devant les révélations de ces derniers jours entourant l’organisation de notre manifestation phare à vocation régionale, allons tout mettre en œuvre pour proposer une foire agricole 2020 de qualité du 01 au 10 mai prochain.

Nous avons 2 mois pour préparer un plan B. Je vous invite par conséquent et dès à présent à vous mobiliser sur une nouvelle orientation afin que forains, les commerçants de Bras Panon, artistes, visiteurs et les Panonnaises et Panonnais trouvent leur compte. Par la même occasion, une réflexion doit être menée sur la méthodologie de la gratuité de cette foire pour les locaux. Nous serons preneurs de toute proposition.

Compte tenu des zones d’ombres qui planent sur l’organisation actuelle : des procédures seront engagées. Une expertise financière de ce grand évènement sera réalisée, des décisions devront être prises dans la plus grande transparence. Je sollicite votre énergie et vos compétences dans la perspective du changement de majorité.

Le groupe M’Pokora : 152 000 euros à la Réunion ; moitié prix à Maurice comme par exemple le cachet de l’artiste qui est de 25 000 euros. !! Après le métro express, les mauriciens nous démontrent qu’ils sont de meilleurs négociateurs.

Le chanteur se produisant en avant première à Maurice, ce sera la première fois que le réchauffé qui sera servi aux Réunionnais coutera plus cher.

Je vous sais attaché à la réputation de notre belle foire agricole ; je sais aussi que vous attachez une importance particulière à l’utilisation de l’argent public.

Aussi, je vous saurais gré de commencer dès à présent à travailler sur ce plan B. Car dès l’installation du nouveau conseil municipal, il nous restera 1 mois pour pallier aux dérives. Mais je sais qu’avec vos expériences, vos compétences et la nouvelle gouvernance nous réussiront tous ensemble à rendre encore plus belle cette 43ème édition.





Jean Hugues Ratenon, candidat au poste de maire