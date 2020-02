BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce samedi matin 22 février 2020



- Olivier et Claire, à la conquête de l'Everest pour célébrer l'anniversaire de leur accident

- Douze Réunionnais recrutés dans une usine fromagère Cantal

- Pourquoi le chien est-il l'ami de l'homme ? A cause de son grand coeur

- Les premiers noms du Sakifo sont connus !

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un samedi ensoleillé

Olivier et Claire, à la conquête de l'Everest pour célébrer l'anniversaire de leur accident

Il a y a des accidents de la vie qui change une personne. En septembre 2019, Olivier (surnommé Oli-G), un Réunionnais, et sa compagne Claire (surnommée La Tortue) sont victimes d'un grave accident de la route. Quintuple fracture de la jambe et fracture vertébrale pour elle, double fracture du sternum pour lui, les séquelles de l'accident sont nombreuses et se font encore sentir. Pour sensibiliser la population à la nécessité de la sécurité routière, ils se sont donc lancés un incroyable défi baptisé ""Le meilleure reste avenir" : gravir une partie du Mont Everest.

Douze Réunionnais recrutés dans une usine fromagère du Cantal

C'est une (vraie) bonne nouvelle pour l'emploi. Le Cantal, département du centre de la Métropole, a recruté douze Réunionnais au courant du mois de janvier 2020 afin d'être formés aux techniques fromagères, comme le relate le journal L'Union du Cantal. Dans quelques mois ils pourront intégrer directement le groupe LFO (Les Fromageries occitanes).

Pourquoi le chien est-il l'ami de l'homme ? A cause de son grand coeur

Peu de concepts rendent les scientifiques qui étudient les animaux plus sceptiques que l'amour, un terme à la définition mouvante et sans doute trop calqué sur l'expérience humaine.

Les premiers noms du Sakifo sont connus !

En 2020 c'est reparti pour trois jours de musique à n'en plus finir. De la chanson, des morceaux endiablés, de la danse sur scène comme vous n'en avez jamais vu. Et bien sûr la fameuse salle verte et son ambiance incomparable. Comme chaque année, Imaz Press Réunion sera au rendez-vous pour vous faire vivre les festivités en direct ! En attendant la nouvelle édition du festival, qui se déroule les 29, 30 et 31 mai 2020, les premiers noms sont sortis ! Voici donc les premiers concerts connus de cette 17ème édition du Sakifo.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un samedi ensoleillé

Le week-end commence et Matante Rosina a vu dans le fond de son jardin que ce samedi 22 février serait bien ensoleillé. Dans l'après-midi il pourrait y avoir quelques petites averses et cela donnera un peu de fraîcheur, commente notre gramoune. Et chez-vous comment se passent les choses ?