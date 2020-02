Il y a des accidents de la vie qui changent une personne. En septembre 2019, Olivier (surnommé Oli-G), un Réunionnais, et sa compagne Claire (surnommée La Tortue) sont victimes d'un grave accident de la route. Quintuple fracture de la jambe et fracture vertébrale pour elle, double fracture du sternum pour lui, les séquelles de l'accident sont nombreuses et se font encore sentir. Pour sensibiliser la population à la nécessité de la sécurité routière, ils se sont donc lancés un incroyable défi habilement baptisé "Le meilleur reste avenir" : gravir une partie du Mont Everest.

La tâche ne sera pas facile, le couple étant encore en rééducation, mais les médecins les soutiennent : avec une bonne préparation, d'ici septembre 2020, leur mission sera réalisable. Pour Olivier Grondin, ce challenge est nécessaire. A seulement 27 ans, le jeune homme a déjà survécu à deux accidents graves. Il y a eu celui avec sa compagne, mais aussi un premier, lorsqu'il avait 19 ans, sur les routes de la Plaine des Cafres.



A l'époque, il était passager dans un véhicule conduit par une personne en état d'ivresse. "J'ai senti que j'étais en danger, j'ai donc demandé au conducteur de me laisser sortir de la voiture, ce qu'il a refusé de faire" explique-t-il. Quelques minutes plus tard, le drame survient. Olivier s'en sort avec un traumatisme crânien, et doit subir deux opérations. "L'affaire est arrivée jusqu'au tribunal : alcoolisation, séquestration (lorsque le conducteur refuse de laisser sortir un passager, ndlr) et excès de vitesse du conducteur en cause" détaille-t-il.



"Deux accidents alors que je n'ai que 26 ans me fait voir la vie différemment. C'est pourquoi je voudrais médiatiser mon projet de prévention routière sur l'île où je suis né, pour sensibiliser le plus de jeunes Réunionnais sur les dangers de la route" raconte-t-il ensuite. Car à La Réunion, le nombre d'accidents de la route reste toujours extrêmement élevé.



En 2019, 39 personnes ont perdu la vie sur les routes contre 33 en 2018. On compte 780 accidents contre 621 l'année précédente. L'alcoolisation au volant est un problème majeur, comme le témoignent les nombreux contrôles routiers effectués par les forces de l'ordre chaque week-end.

5.364 mètres à gravir

Olivier et sa compagne tenteront donc de gravir l’Everest jusqu’au premier camp de base situé à 5.364 mètres d’altitude, et ce pour marquer l'anniversaire de l'accident. A cette altitude, la disponibilité de l’oxygène dans l’air respiré est divisée par deux par rapport au niveau de la mer.

"Pour y accéder, un seul moyen : nos gambettes" dit le couple. Ce qui représente un réel défi puisque Claire comptabilise cinq fractures rien que sur sa jambe gauche, et qu’Olivier a souffert d’une double fracture du sternum qui limite sa capacité respiratoire.



Pourquoi le Népal ? "Et bien, la réponse n’est pas facile puisque qu’elle nous vient des tripes. Les sommets enneigés de l’Himalaya nous appellent, et nous avons envie de découvrir le mode de vie des femmes et des hommes qui vivent au pied du toit du monde" expliquent-ils.



Le trek part de Bhandar, se poursuit jusqu’à Namche Bazar, puis monte jusqu’au camp de base de l’Everest avant de redescendre ensuite sur Lukla ou Salleri. "Cet itinéraire sera surement amené à évoluer selon nos capacités physiques d'endurance, et d'adaptation à l'altitude" explique Olivier. Il représente environ 3 semaines de marche, pour un budget de 1.500 euros par personne.



Olivier et Claire recherchent des sponsors qui souhaiteraient les accompagner dans cette aventure, afin de promouvoir la sécurité routière. Le couple a par ailleurs créé deux personnages illustrés pour partager les étapes de leur aventure avec l'ensemble de leurs soutiens. Toutes les informations sont disponibles sur leur site.

as / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com