Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 20 heures

Le week-end commence et Matante Rosina a vu dans le fond de son jardin que ce samedi 22 février serait bien ensoleillé. Dans l'après-midi il pourrait y avoir quelques petites averses et cela donnera un peu de fraîcheur, commente notre gramoune. Et chez-vous comment se passent les choses ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

