Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 23 heures

La Caravane de l'animation débarque à Manapany les hauts, à Petite Île. Au programme : jeux pour enfants, confiseries, toboggans aquatiques... Ouvert à toutes et tous et gratuit, l'événement se déroule ce samedi 22 février 2020 de 9h à 17h. Après une journée remplie d'ateliers divers et variés, une animation de zumba sera proposée en fin d'après-midi.

