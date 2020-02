Ilop Sport organise pour la dixième année consécutive le trail des Anglais, un trail de 28km, pour 1270 mètres de dénivelé positif, partant du Port (Gymnase Cotur) pour arriver à Saint-Denis (stade de la Redoute) en passant par le Chemin des Anglais et le Colorado. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Au total, ce sont 1509 personnes qui participeront au trail, dont 1172 hommes et 337 femmes. D'après les organisateurs, les favoris sont déjà connus, mais " beaucoup de surprises vous attendent !" assurent-ils. Il faudra en tout cas garder à l'œil Johnny Aimart, Emmanuel Antou ou encore Jean-Christophe Armand du côté des hommes, et Julie Bacco, Sophie Blard et Armande Cadet chez les femmes.

L'an dernier, ce sont Juanito Lebon et Daisy Pausé qui se sont imposés en première place hommes et femmes, avec des temps respectifs de 2h18 et 2h59.

Le départ est donné à 5h30, et le grand gagnant du trail est attendu à La Redoute entre 7h30 et 8 heures. A noter que le poste de la Grande Chaloupe fermera à 9 heures, celui du Colorado à midi, et l'arrivée à 14 heures. Les traileurs ont donc 8h30 pour réussir à terminer les 28 km de la course.

L'été battant encore son plein, les conditions météorologiques devraient mettre les traileurs à rude épreuve. Rendez-vous à 5h30 ce dimanche !

www.ipreunion.com