BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce dimanche matin 23 février 2020



- Du plastique jetable vendu comme "réutilisable"

- Rugby : la France bat le Pays de Gallles 27-23 et rêve du Grand chelem

- Randonnées : mais pourquoi autant de sentiers sont fermés

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Candidat(e)s, continuité territoriale, fonctionnaires, justice, blackface

- Des lunettes "made in Luxembourg", artisanat caché au pays de la finance

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel bleu et quelques nuages taquins

Du plastique jetable vendu comme "réutilisable"

La supercherie a largement été diffusée via les réseaux sociaux et reprise depuis par d'autres collectifs comme l'ONG "Zero waste" (zéro déchet en français) : des industriels font passer des couverts ou gobelets en plastique jetable pour du réutilisable à l'aide d'une simple étiquette. Or depuis le 1er janvier 2020, il est interdit de vendre du plastique à usage unique en France. Les industriels ont une période de 6 mois pour écouler leurs stocks. Mais de là à faire passer du jetable pour du réutilisable, c'est un peu fort de café...

Rugby : la France bat le Pays de Gallles 27-23 et rêve du Grand chelem

Le XV de France a remporté son premier succès à Cardiff depuis dix ans, samedi, en battant le pays de Galles (27-23), pour le compte de la 3e journée du Tournoi des six nations. Avec cette troisième victoire de rang dans le Tournoi 2020, après l'Angleterre (24-17) et l'Italie (35-22), les Bleus prennent seuls la tête du classement avant le match de l'Irlande, seule autre équipe invaincue, en Angleterre dimanche. Les Bleus rêvent maintenant du Grand chelem

Randonnées : mais pourquoi autant de sentiers sont fermés

Imaz Press a publié ce mardi 18 février 2020 la liste des sentiers de randonnée interdits au public. Rendue publique par l'office national des forêts (ONF) cette liste a été établie par la préfecture et la fermeture fait l'objet d'un arrêté préfectoral. En commentaire de l'article sur notre, notre page Facebook et en messages privés vous avez été nombreux à demander le pourquoi de ces fermetures "massives". Nous avons posé la question à l'ONF. Première précision : "il n'y a pas de fermeture massive". On vous dit tout juste en dessous.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Candidat(e)s, continuité territoriale, fonctionnaires, justice, blackface

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 17 février au vendredi 21 février 2020 sur Imaz Press :



* Lundi 17 février - Municipales : qui veut être maire ? moi, moi, moi !

* Mardi 18 février - Continuité territoriale : 250 personnes "réclament justice"

* Mercredi 19 février - Fonctionnaires et campagne électorale: le douteux mélange des genres

* Jeudi 20 février - Affaire des loyers "marrons" : Ibrahim Patel devant la cour d'appel. Procédures toujours, toujours et toujours en cours dans d'autres dossiers mettant en cause d'autres élus...

* Vendredi 21 février - Télévision : une jeune femme grimée en noir pour préserver son anonymat...

Des lunettes "made in Luxembourg", artisanat caché au pays de la finance

Des lunettes en bois précieux ou en corne de buffle entièrement faites à la main: l'artisanat tisse sa toile au Luxembourg et fournit de nombreux emplois, plus que les grosses multinationales, banques et autres institutions internationales, vitrine de ce petit pays.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un ciel bleu et quelques nuages taquins

Matante Rosina et son chat Miyu en ont longuement discuté et ils ont fini par déterminer une position commune : il fera beau ce dimanche 23 février 2020 même si quelques nuages taquins s'inviteront dns un ciel généralement bleu. Tout cela est vrai chez vous ? (