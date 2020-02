Un concert géant est organisé ce dimanche 23 février 2020 chez Ti'Roule, bar emblématique des Rondavelles de Saint-Leu. Cent musiciens sont réunis pour une playlist 100% rock. La foule est au rendez-vous pour profiter de l'événement, qui devrait se prolonger jusqu'au soir.

Des centaines de personnes sont présentes sur place pour profiter de la musique, regardez :

L'heure est au rock, et même un peu métal, avec une reprise du groupe mythique Rage against the Machine et leur titre emblématique "Killing in the name of". Regardez :

www.ipreunion.com