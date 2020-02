BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce lundi matin 24 février 2020



- Grève des avocats : le parquet général grince des dents

- Coronavirus : la contamination s'accélère dans le monde

- Saint-Benoît : un grand nettoyage du front de mer organisé le 29 février

- Bouger Ô : de la danse de rue et du self-défense s'installent à Barrage

- La pa Météo France i di, sé zot i di - De quelle couleur est le ciel chez vous ?

Grève des avocats : le parquet général grince des dents

Ce lundi 24 février 2020, Denis Chausserie-Laprée, procureur général près la Cour d'appel de Saint-Denis, va s'expliquer sur le mouvement de grève en cours des avocats de La Réunion. Ce vendredi 21 février encore, les robes noires ont protesté contre la réforme des retraites avec une opération coup de poing menée lors de l'audience solennelle du tribunal judiciaire de Saint-Denis. Durant le point prévu ce lundi, il sera question des conséquences de cette mobilisation et des inquiétudes qu'elle peut susciter "quant au respect des grands principes procéduraux qui garantissent l'indépendance de l'autorité judiciaire" affirme le procureur. Il est accompagné d'Éric Tuffery, procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Saint-Denis. Suivez notre live.

Coronavirus : la contamination s'accélère dans le monde

Considéré par Pékin comme sa "plus grande urgence sanitaire" depuis 1949, le nouveau coronavirus a forcé dimanche la Corée du Sud à proclamer l'état d'alerte maximum, l'Italie à mettre des villes en quarantaine, à interrompre les festivités du carnaval de Venise et plusieurs pays à se protéger de la propagation rapide du virus en Iran. Inquiets de la multiplication en Iran des cas (43 au total) et des décès (huit), l'Arménie, la Turquie, la Jordanie, le Pakistan et l'Afghanistan ont fermé leur frontière ou restreint les échanges avec ce pays. Ces mesures sont présentées comme temporaires. Lors d'une réunion du G-20 en Arabie Saoudite, la directrice du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a estimé que "le virus Covid-19, une urgence sanitaire mondiale, a perturbé l'activité économique en Chine et pourrait mettre en péril la reprise" de l'économie mondiale.

Saint-Benoît : un grand nettoyage du front de mer organisé le 29 février

Le samedi 29 Février de 8h30 à 11h30 le collectif VolonTerre Dépollution Réunion (VDR) organise un grand nettoyage du front de mer de Saint-Benoît. Le point de rassemblement se situe au port de pêche du Butor, près de la piscine. Pour le collectif il s'agira de la première action de l'année, les bénévoles agiront sur une portion jamais nettoyée auparavant.

Bouger Ô : de la danse de rue et du self-défense s’installent à Barrage

Cela avait été annoncé au début du mois de février 2020, deux nouvelles disciplines seront proposées gratuitement aux adhérents du dispositif Bouger Ô mis en place par la ville de Saint-Paul. Du self-défense et de la danse de rue seront programmés au case Fond de Puits tous les mardis à 14h. Une démonstration gratuite s'est d'ailleurs déroulée le mardi 11 février 2020 à 14h à l'école de Fond de Puits à La Saline. Après le quartier de Fond de Puits, c'est à Barrage que ces deux disciplines seront proposées gratuitement cette fois-ci tous les jeudis pour les jeunes à partir de 18h.

La pa Météo France i di, sé zot i di – De quelle couleur est le ciel chez vous ?



On est le lundi 24 février 2020 et le week-end qui vient de s'achever a un peu fatiguée Matante Rosina. Du coup elle ne sait pas quel temps il fera ce jour. Elle a demandé à son chat Miyu qui s'est contenté de ronronner d'un air énigmatique. Quant à sa poule Nounette, elle lui a clairement fait comprendre qu'elle avait d'autres vers de terre à fouetter ! Pouvez-vous aider notre gramoune et lui dire de quelle couleur est le ciel chez vous ? (