Alors que depuis décembre 2019, il a été décidé par la Région que le remboursement de la Continuité territoriale ne serait plus possible. La protestation continue et un collectif rassemblant 250 personnes s'est déjà créé pour réclamer justice et demander le maintien du remboursement pour les billets achetés en 2019. Désormais, une pétition a également été mise en ligne dans le même but. Celle-ci recueille 700 signatures et a été transmise au président de la Région Didier Robert en vue d'obtenir un rendez-vous au début du mois de février 2020. Les créateurs de la pétition affirment que le secrétariat du Président de Région a répondu affirmant tenir les signataires au courant le 13 février. Mais aucune nouvelle n'a été donnée depuis.

