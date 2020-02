Les services de Météo France prévoient un temps radicalement différent cette semaine. Après une météo relativement sèche la semaine dernière avec des températures fraîches en début de matinée et sans excès la journée, une dégradation du temps est attendue dès ce mardi 25 février 2020 et ce pour toute la semaine. Les détails ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Une masse d'air humide et instable (en rouge sur le schéma ci-dessous) arrivant par l'ouest concernera les Mascareignes pour les prochains jours. Un regain de précipitations parfois orageuses est attendu également (en bleu sur le schéma). De plus, le vent s'oriente au nord et donc c'est un temps lourd qui prévaut pour la semaine, annonce Météo France.