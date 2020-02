Cette année, France Volontaires met à l'honneur les jeunes réunionnais engagés en mission de volontariat dans les pays de la région Afrique australe et océan Indien à travers une exposition intitulée " Volontaires, l'engagement en commun ", en tournée sur toute l'île. Nous publions ci-dessous le communiqué de France Volontaires.

Une exposition itinérante

Inaugurée à l’occasion de la célébration des 10 ans de France Volontaires, le 08 novembre dernier, cette initiative s’inscrit dans une dynamique de rendre accessible à tous, les programmes de volontariats internationaux et les opportunités d’engagement, au départ de La Réunion. Depuis 2 semaines, l’exposition est accueillie par le Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) à Saint-Denis, où 12 panneaux disposés sur chevalets, informent le public sur les grandes missions de France Volontaires à La Réunion et dans le monde, les thématiques d’interventions, les pays d’affectation, les dispositifs de volontariat à l’international au départ de La Réunion, et les profils des volontaires réunionnais engagés.

En itinérance tout au long de l’année dans l’enceinte de différents organismes partenaires de la mobilité et de la coopération internationale, il s’agit pour France Volontaires de mieux faire connaître les dispositifs afin de permettre à un plus grand nombre de jeunes de vivre une expérience de mobilité dans les pays voisins. Véritable coup de projecteur, cette exposition met en lumière l’engagement et l’ouverture au monde de la jeunesse réunionnaise à travers des récits et des expériences de vie mémorables, qui encourageront certainement les nouvelles générations à sauter la mer !

Itinéraire au 1er semestre 2020 :

Du 05 février au 05 mars Crij Réunion, Saint-Denis

Du 06 mars au 05 avril Pôle Emploi, Bel-Air, Saint-Louis

Du 06 avril au 05 mai Bibliothèque Universitaire, Campus Universitaire du Tampon

Du 06 mai au 07 juin Cité des Métiers, Saint-Pierre