Le jeudi 20 février 2020, les étudiants en BTS ont consacré une partie de leur journée de cours à la participation à un projet intitulé "coup de neuf sur l'arboretum" de leur lycée. Cette action avait pour but principal de sensibiliser les jeunes et les inciter à se préoccuper davantage de l'environnement. Durant cet évènement, les étudiants ont prêté leur main verte en plantant diverses espèces de plantes dans chaque recoin du lycée. Nous publions ci-dessous le communiqué des élèves.

L’environnement comme centre d'intérêt

Cet arboretum souligne l’engagement du lycée dans la protection de l’environnement, car depuis 2007, il participe au programme éco-école et prend en considération les intérêts pour le bien de l’environnement. Les étudiants en post-bac, notamment les BTS Communication, ont participé à ce projet. Cela leur tenait à coeur car l’environnement se dégrade à une vitesse ahurissante. De plus, participer à un évènement comme celui-ci permet de sensibiliser les autres jeunes qui ne prêtent plus attention comme ils le faisaient auparavant en ce qui concerne les préoccupations environnementales.

Une action qui sensibilise les étudiants

Dans cet arboretum, les responsables ont intégré des espèces endémiques de l’île. Pour cela, les étudiants du BTS Communication ont aidé à la plantation en amont, le but étant de valoriser la flore emblématique de l’île de la Réunion. Parmi ces finalités, ce projet vise surtout à sensibiliser les étudiants post-bac à l’environnement et à son importance pour la société du présent et du futur, étant donné qu’en général les jeunes sont sensibilisés du collège à la fin du lycée.

Le soutien de la fondation Nicolas Hulot

Cette action a été réalisée grâce au soutien de la Caisse Régionale du Crédit Agricole et de la fondation NICOLAS HULOT. Ce qui nous permet de financer les outils pour la plantation ou encore l’achat des arbres endémiques de la Réunion. Les étudiants tenaient à vous partager cette expérience grâce à quelques photos où vous pourrez voir comment ils ont vécu ce moment placé sous le signe du développement durable.