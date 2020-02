Les collectivités territoriales et les associations sont invitées à déposer leur dossier de demande de subvention sur les thématiques traditionnellement soutenues par le fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (FIPDR). Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les thèmes concernés :

- Prévention de la délinquance : les priorités sont la lutte contre la récidive et les actions à destination des jeunes exposés à la délinquance.

- Prévention des violences faites aux femmes : actions en faveur des victimes (l’État continue de s’engager avec le conseil départemental pour maintenir, et augmenter les postes d’intervenants sociaux en police et en gendarmerie) mais aussi en faveur des auteurs.

- Prévention de la radicalisation : pour les communes ayant déjà signé un plan de prévention de la radicalisation en annexe au contrat de ville, ou sur le point de le faire.

- Sécurisation : équipements des polices municipales, vidéo-protection, amélioration du lien entre les forces de sécurité de l’Etat et la population.

Le dossier de demande de subvention est téléchargeable sur le site que vous pouvez retrouver sur ce lien.

Pour plus d’informations et notamment sur les pièces constitutives du dossier, vous pouvez consulter le site des services de l’Etat à La Réunion sur ce lien.



Les dossiers de demandes de subvention sont à transmettre à la préfecture avant le 20 mars 2020, à l’adresse électronique suivante : pref-fipd-projet@reunion.pref.gouv.fr



En cas de difficulté à transmettre votre dossier par voie dématérialisée, il vous est possible de faire un envoi par voie postale à l’adresse suivante :

Cabinet - Direction des sécurités

Bureau de sécurité intérieure, de la défense et de la sécurité nationales

6 rue des messageries CS 51079, 97404 Saint-Denis cedex