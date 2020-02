Publié il y a 26 minutes / Actualisé le Vendredi 21 Février à 07H18

On est le lundi 24 février 2020 et le week-end qui vient de s'achever a un peu fatiguée Matante Rosina. Du coup elle ne sait pas quel temps il fera ce jour. Elle a demandé à son chat Miyu qui s'est contenté de ronronner d'un air énigmatique. Quant à sa poule Nounette, elle lui a clairement fait comprendre qu'elle avait d'autres vers de terre à fouetter ! Pouvez-vous aider notre gramoune et lui dire de quelle couleur est le ciel chez vous ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

