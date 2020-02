Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

La tortue Tina de Kélonia est déjà en route depuis 9 mois. Elle a déjà traversé tout l'Océan Indien, avant de rejoindre les côtes de l'Iran. Une migration de plus de 6.000 kilomètres durant laquelle la tortue caouanne récupère sans le savoir des informations précieuses sur les migrations grâce à la balise fixée sur son dos. Plus récemment, la tortue Tom, relâchée par des enfants de CE1, a aussi rejoint le large. Elle est encore dans les eaux réunionnaises et fournira de précieuses informations elle aussi grâce à la balise fixée sur sa carapace. (Photos Kélonia)

La tortue Tina de Kélonia est déjà en route depuis 9 mois. Elle a déjà traversé tout l'Océan Indien, avant de rejoindre les côtes de l'Iran. Une migration de plus de 6.000 kilomètres durant laquelle la tortue caouanne récupère sans le savoir des informations précieuses sur les migrations grâce à la balise fixée sur son dos. Plus récemment, la tortue Tom, relâchée par des enfants de CE1, a aussi rejoint le large. Elle est encore dans les eaux réunionnaises et fournira de précieuses informations elle aussi grâce à la balise fixée sur sa carapace. (Photos Kélonia)