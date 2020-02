Voici venu le temps de l'inquiétude

Le procureur général Denis Chausserie-Laprée et le procureur de la République de Saint-Denis Eric Tuffery s'alarment d'une même voix ce lundi 24 février 2020. Ils souhaitent tous faire une mise au point sur le vaste mouvement de grève des robes noires en lien avec la réforme des retraites, qui laisse pour l'instant le monde de la justice au point mort.

Les deux hommes comptent bien évoquer "les conséquences de cette mobilisation et des inquiétudes qu'elle peut susciter quant au respect des grands principes procéduraux qui garantissent l'indépendance de l'autorité judiciaire".

Opérations coups de poing

Pas plus tard que ce vendredi 21 février, les avocats de La Réunion ont à nouveau protesté contre la réforme des retraites. Une nouvelle opération coup de poing menée alors que l'audience solennelle du tribunal judiciaire de Saint-Denis se déroulait dans l'après-midi. Ils se sont postés dans les locaux du tribunal avec des masques médicaux pour se protéger contre le "macronavirus", qui tuent le métier d'avocat. Les robes noires étaient prises de quinte de toux dès qu'une personne pénètrait le tribunal pour assister à l'audience solennelle.

Notre journaliste était en live depuis le tribunal, regardez :

Alors que l'audience a débutée, des avocats ont été interdits d'accès à la salle par Eric Tuffery. Ils ont finalement été autorisés à y assister, sans pouvoir entrer. A l'issue de l'audience, les avocats se sont allongés sur le sol du tribunal pour dénoncer "la mort de la justice". Regardez :

Une grève qui dure depuis le 6 janvier

Le 31 janvier, durant une action "justice morte", les robes noires des barreaux de Saint-Denis et Saint-Pierre avaient déjà défilé durant l'audience solennelle de rentrée de la Cour d'appel. Munis de masques blancs, d'un cercueil et de codes du travail, les avocats avaient montré symboliquement leur opposition au projet de réforme des retraites du gouvernement, qui met en péril selon eux la moitié des cabinets d'avocats français par l'effet de cotisations considérablement augmentées.

Si la réforme devait être adoptée en l'état, les avocats craignent que les plus petits cabinets mettent la clé sous la porte. A leurs yeux, cela rendrait la justice plus difficile d'accès. "Moins de cabinets signifie moins d'avocats, des dossiers qui se perdraient dans la nature ou qui mettraient des mois à être repris, un accès à la justice encore plus compliqué avec une raréfaction de l'offre d'avocats…" énumèrait Guillaume de Géry, bâtonnier du barreau de Saint-Denis.

Lire aussi : Les avocats en grève font les morts dans l'enceinte du tribunal de Saint-Denis

Lire aussi : Tension : les avocats sont toujours en grève, des magistrats s'agacent

Lire aussi : Audience solennelle à la Cour d'appel : opération coup de poing des robes noires

Lire aussi : Les avocats en grève font les morts dans l'enceinte du tribunal de Saint-Denis