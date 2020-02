Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Un citoyen annonce avoir déposé une plainte contre X "pour détournement de fonds publics, recel de détournement de fonds publics et abus de confiance" pour des faits mettant en cause le maire de Saint-Leu Bruno Domen. Assurant n'avoir "aucun intérêt partisan", il accuse l'actuel maire de Saint-Leu et candidat aux élections municipales de mars d'avoir cumulé de façon illégale la fonction de maire de la commune de Saint-Leu tout et celle de collaborateur de cabinet du président du TCO. La lettre s'adresse au procureur de la République de La Réunion, dans laquelle le citoyen qui porte plainte demande de mener une enquête. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

