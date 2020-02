BONJOUR LA REUNION - A la une de ce mardi matin 25 février 2020 :



- Payer vos impôts directement au bureau de tabac, ce sera bientôt possible

- Le casse-tête des temps de parole

- Zoo de Besançon : naissance rare d'un bébé lémurien

- Le Port : journée portes ouvertes à l'Institut de l'image

- La pa Météo France i di, sé zot i di - La pluie s'invite sur l'île pendant l'après-midi

Payer vos impôts directement au bureau de tabac, ce sera bientôt possible

Plusieurs départements testent depuis ce 24 février 2020 un nouveau dispositif : payer ses impôts dans les bureaux de tabac. Appelé "paiement de proximité", il permet également de régler en espèces ou en carte bancaire les factures de crèche, de cantine ou d'hôpital sur les bornes de la Française des Jeux. Si l'île de La Réunion ne fait pas partie des territoires tests, elle pourrait bien un jour ou l'autre voir le modèle adopté dans ses bureaux de tabac. Du côté des syndicats voire même des buralistes, l'idée est loin de séduire tout le monde. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le casse-tête des temps de parole

Depuis le 3 février 2020, les médias télévisés et les radios sont soumis au principe de respect des temps de parole. Derrière cette notion se cache non pas celle d'égalité des temps de parole mais celle d'équité des temps de parole, dont les contours sont définis et contrôlés par le CSA. Ce qui peut parfois susciter l'incompréhension de candidats ou de la population qui estiment que certains sont privilégiés au détriment d'autres. On vous explique comment ça marche

Zoo de Besançon : naissance rare d'un bébé lémurien

Une petite propithèque couronnée, espèce de lémurien de Madagascar classée en danger d'extinction, est née en décembre au zoo de Besançon, représentant un "grand espoir" pour la pérennité de la population en captivité, a-t-on appris lundi auprès de l'établissement.

Le Port : journée portes ouvertes à l'Institut de l'image

Si vous voulez tout savoir sur les métiers du cinéma d'animation, de la création digitale, de l'audiovisuel ou du jeu vidéo, rendez-vous ce mercredi 26 février 2020 à l'Institut de l'image de l'océan Indien (Iloi) qui organise sa journée portes ouvertes de 9h à 15h30. "L'ILOI propose un cursus complet jusqu'au master et les enseignements s'inscrivent dans une démarche interdisciplinaire qui répondent aux évolutions des métiers et des marchés de l'image" note la direction de l'institut (Photo D.R.)

La pa Météo France i di, sé zot i di - La pluie s'invite sur l'île pendant l'après-midi

Si la matinée devrait être ensoleillée pour une majorité de l'île, Matante Rosina prévoit de gros nuages et quelques averses partout sur le littoral. Il pourrait même y avoir quelques orages dans les hauteurs de l'île. Préparez un parapluie pour la fin de journée.