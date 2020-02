"Les plages sont des espaces publics où il est légitime de venir fêter un anniversaire ou une fête. Mais pour les mêmes raisons, il est normal de nettoyer l'espace utilisé avant de partir afin de laisser l'espace propre et agréable pour d'autres usagers" prévient Kélonia, après avoir observé plusieurs ballons de baudruche laissés sur la plage et accrochés aux arbres. Par ailleurs des branches ont été abîmées pour l'occasion, certaines arrachées.

'Concernant les plastiques et les ballons de baudruche, c’est la faune marine qui est également sensible à ce type de pollution. L’ingestion des déchets plastiques par les tortues marines a été multipliée par 3 au cours des 10 dernières années. Nous avons tous des droits : accès libre au domaine publique maritime, et des devoirs : respecter ces espaces (propreté, faune et flore) et les autres usagers" ajoute Kélonia.