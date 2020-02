Lors des dernières fortes précipitations de fin janvier, le sentier reliant Bois Court à Grand bassin a subi des dégâts importants et les risques pour les utilisateurs sont très importants. L'Office national des forêts (ONF) et ses partenaires entreprennent des travaux pour sécuriser le linéaire. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'ONF.

Dans le cadre des travaux de sécurisation du sentier reliant Bois Court à Grand Bassin, la Direction Régionale de l’ONF consciente des enjeux sociaux et économiques de cette liaison, met actuellement tout en oeuvre avec ses partenaires, afin que cet accès soit rendu dans les meilleurs délais aux habitants de Grand Bassin et aux randonneurs. Comme d’habitude la réactivité sera le maître mot des travaux importants de sécurisation à mener sur cet axe.

Le sentier a été dégradé par les pluies de janvier 2020. Il a été fermé le 25 janvier 2020 par arrêté du préfet de manière préventive, après l’annonce par Météo France d’importantes pluies à venir avant le week-end des 25 et 26 janvier.

Une expertise immédiate et des travaux planifiés

Suite à ces fortes précipitations, le lundi 27 janvier, l’ONF a relevé d’importants dégâts sur le sentier. Cinq ouvrages constitués de filets sur 150 mètres de longueur ont été détruits sur deux couloirs.

L’expertise menée par l’ONF pendant la première quinzaine de février a permis de quantifier les dégâts (filets détruits et zones instables) et de déterminer les travaux à effectuer. Le chantier a débuté de 21 février.

La durée des travaux est d’environ deux mois si les conditions de sécurité sont réunies et si aucun élément extérieur ne perturbe le chantier (ex : météo…).

Deux phases de travaux pour une réfection du linéaire : une première opération de purges de sécurisation sera réalisée sentier fermé pour des raisons de sécurité. Une fois cette phase réalisée, une expertise déterminera si les conditions de sécurité sont réunies pour une éventuelle réouverture (sous réserve). La seconde phase de travaux consistera à enlever les ouvrages détruits et remettre le sentier en état.

Rappels importants :

Le sentier alternatif Mollaret est ouvert au public et permets l’accès vers Grand Bassin en tout temps et doit être utilisé lorsque le sentier est principal est fermé pour des raisons de sécurité. L’ONF s’engage à tenir informés les partenaires et habitants de Grand Bassin à chaque étape de l’avancement des travaux de sécurisation. En application de cet arrêté préfectoral, il est demandé à tous les usagers de respecter les interdictions en vigueur pour la sécurité de tous.