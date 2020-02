Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Les deux joueurs réunionnais qui ont remporté un jackpot à My Million le 28 janvier 2020 et le 4 février 2020 ont récupéré leur gain. Les deux gagnants ont respectivement encaissé leur chèque de un million d'euros à la Plaine des Cafres et à Saint-Pierre (Photo d'illustration)

