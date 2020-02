Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 42 minutes

Du 10 au 16 février 2020, 88 cas de dengue autochtones ont été confirmés. 20 communes sont concernées. "La circulation du virus reste donc active et étendue sur de nombreuses communes, renforçant le risque de reprise épidémique dans les prochaines semaines" indique la préfecture ce mardi 25 février a. "Le préfet et l'ARS rappellent à tous les Réunionnais l'importance de se protéger des piqûres de moustiques, et de continuer de se protéger même malade" dit la préfecture dans un communiqué (Photo rb/www.ipreunion.com)

