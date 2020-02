Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Mayotte est en proie à une météo plus capricieuse comme La Réunion. La vigilance orages est activée sur l'île aux parfums depuis ce mardi 25 février à 8h. Des cellules orageuses se déclenchent depuis la fin de nuit à proximité du département, favorisées par le flux de mousson de secteur nord-ouest, selon Météo France. Le risque orageux sera réévalué ultérieurement. A La Réunion, l'activité pluvio-orageuse progresse lentement tout en se désagrégeant. Des averses modestes et éparses sont à prévoir dans la journée. L'activité orageuse pourrait se renforcer en soirée et dans la nuit, notamment dans le nord. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Mayotte est en proie à une météo plus capricieuse comme La Réunion. La vigilance orages est activée sur l'île aux parfums depuis ce mardi 25 février à 8h. Des cellules orageuses se déclenchent depuis la fin de nuit à proximité du département, favorisées par le flux de mousson de secteur nord-ouest, selon Météo France. Le risque orageux sera réévalué ultérieurement. A La Réunion, l'activité pluvio-orageuse progresse lentement tout en se désagrégeant. Des averses modestes et éparses sont à prévoir dans la journée. L'activité orageuse pourrait se renforcer en soirée et dans la nuit, notamment dans le nord. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)