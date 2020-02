BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mercredi mati 26 février 2020



De la pluie et des orages jusqu'au week-end

C'est de saison la pluie revient et avec elle des températures plus élevées. Un temps plus lourd donc mais aussi plus gris. Les orages seront de la partie. Et ça va durer, probablement jusqu'à samedi ou dimanche au moins. Une météo qui n'est pas sans lien avec la zone suspecte repérée au nord des Mascareignes. Les services de Météo France restent vigilants, aucune urgence pour l'instant et aucune certitude quant à la formation d'une tempête en fin de semaine. Ce qui est sûr en l'occurrence c'est que le temps orageux, lui, est bien au rendez-vous.

Coronavirus : deux nouveaux cas confirmés en France, le monde "pas prêt à faire face" à l'épidémie

Deux nouvelles contaminations au coronavirus ont été confirmées mardi en France, une jeune femme chinoise qui revenait de Chine et un Français qui avait séjourné en Lombardie (Italie), au moment où les questions s'intensifient sur la stratégie du gouvernement pour contenir l'épidémie. Le nouveau coronavirus a poursuivi mardi ses ravages à travers le monde qui, selon un expert de l'OMS, "n'est tout simplement pas prêt à y faire face". L'épidémie apparue en décembre dans le centre de la Chine a déjà atteint un pic dans ce pays, où elle a contaminé quelque 77.000 personnes dont 2.600 sont mortes, selon l'OMS.

Sondage - Grève des avocats contre la réforme des retraites : stop ou encore ?

Toujours en discussion à l'Assemblée nationale, la réforme des retraites n'est pas encore appliquée, mais elle a déjà fait au moins une victime : le fonctionnement de la justice à La Réunion. Comme leurs homologues des tous les barreaux de France, les avocats de Saint-Denis et de Saint-Pierre sont en grève depuis plusieurs semaines, "car qui accepterait le doublement de ses cotisations retraite ? Qui accepterait de prendre le risque de laisser mourir des cabinets entiers d'avocats" s'insurgent les robes noires. "Le mouvement met en péril le bon fonctionnement de la justice" déplorent le procureur général et le procureur de Saint-Denis. Ce qui a eu le don de profondément "choquer" les avocats. Le ton monte de part et d'autre. Les mots et les qualificatifs sont souvent très durs. Mais comment vont-ils faire pour travailler de nouveau ensemble après la grève ? Et les avocats ont-ils raison de maintenir leur mouvement de grève ? C'est la question que nous posons dans notre sondage de ce mercredi 26 février.

Beach tennis : l'élite mondiale en compétition sur la plage des Brisants

350 joueurs de beach tennis, dont près de 70 venus du monde entier, s'affronteront sur la plage des Brisants à Saint-Gilles-les-Bains du mardi 17 mars au samedi 21 mars 2020, à l'occasion de la 10ème édition de l'Open International des Brisants. Porté par le Club du Bourbon Brisants Beachtennis, cette 10ème édition va rassembler 70 nations dont les participants seront répartis en plusieurs tournois. "Du tournoi jeune au loisir en passant par les simples, les mixtes, les doubles dames et doubles hommes, les joueurs locaux et internationaux, ainsi que le public averti, auront le plaisir de vivre une expérience sportive intense et riche en émotions" soulignent les organisateurs (Photo Ligue régionale de beach tennis)

La pa Météo France i di, sé zot i di – De la pluie et des orages

Matante Rosina va débrancher tous ses appareils électriques, elle a vu dans le fond de sa marmite à riz qu'il y aura des orages et des grosses pluies ce mercredi 26 février 2020. elle a aussi vu qu'il y aura du vent et que la mer sera un peu agitée. Tout cela est vrai chez vous ?