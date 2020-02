Le bateau de croisière Costa Mediterranea a accosté au port de la Pointe des Galets tôt ce mercredi 26 février 2020. Le paqueboot a été refoulé de Maurice en raison de la présence à bord de passagers en provenance d'Italie, un pays fortement frappé le virus.

Aucun contrôle sanitaire n'a été mis en place au port mais l'Agence régionale de sant distribue des flyers d'information aux passagers qui débarquent

Le coronavirus touche de plus en plus de pays, y compris en Europe: la maladie Covid-19 concerne désormais, Chine mise à part, plus d'une trentaine d'Etats où elle a fait plus de 40 morts et 2.500 contaminations. Le monde n'est "tout simplement pas prêt" à y faire face, a averti mardi Bruce Aylward, l'expert qui dirige la mission conjointe OMS/Chine, de retour de Pékin.