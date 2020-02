Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 9 heures

C'est de saison, la pluie revient et avec elle des températures plus élevées. Un temps plus lourd donc mais aussi plus gris. Les orages seront de la partie et ça va durer, probablement jusqu'à samedi ou dimanche au moins. Une météo qui n'est pas sans lien avec la zone suspecte repérée au nord des Mascareignes. Les services de Météo France restent vigilants, aucune urgence pour l'instant et aucune certitude quant à la formation d'une tempête en fin de semaine. Ce qui est sûr en l'occurrence c'est que le temps orageux, lui, est bien au rendez-vous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

