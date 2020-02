Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 44 minutes

Suite à la propagation du "nouveau coronavirus" (Covid-2019) en Italie et en République de Corée, Maurice annonce le renforcement de son plan de prévention. L'entrée dans l'île voisine est temporairement suspendue pour les voyageurs italiens en provenance de Lombardie, de Vénétie et d'Émilie-Romagne. Les voyageurs en provenance d'autres régions d'Italie pourront voyager et se soumettre aux contrôles règlementaires actuels à leur arrivée à l'aéroport. Les voyageurs en provenance de la République de Corée ne seront pas autorisés à entrer sur le territoire mauricien. Les voyageurs en provenance de Singapour et du Japon seront contrôlés et suivis de près à leur arrivée à l'aéroport.

