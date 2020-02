Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Toujours en discussion à l'Assemblée nationale, la réforme des retraites n'est pas encore appliquée, mais elle a déjà fait au moins une victime : le fonctionnement de la justice à La Réunion. Comme leurs homologues des tous les barreaux de France, les avocats de Saint-Denis et de Saint-Pierre sont en grève depuis plusieurs semaines, "car qui accepterait le doublement de ses cotisations retraite ? Qui accepterait de prendre le risque de laisser mourir des cabinets entiers d'avocats" s'insurgent les robes noires. "Le mouvement met en péril le bon fonctionnement de la justice" déplorent le procureur général et le procureur de Saint-Denis. Ce qui a eu le don de profondément "choquer" les avocats. Le ton monte de part et d'autre. Les mots et les qualificatifs sont souvent très durs. Mais comment vont-ils faire pour travailler de nouveau ensemble après la grève ? Et les avocats ont-ils raison de maintenir leur mouvement de grève ? C'est la question que nous posons dans notre sondage de ce mercredi 26 février (Photo rb/www.ipreunion.com)

