Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Trois nouveaux cas du Covid-19 (nouveau coronavirus) ont été détectés en France. Durant un point presse, le directeur général de la Santé Jérôme Salomon a annoncé qu'un Français de 60 ans était mort dans la nuit du 25 au 26 février 2020. Testé en urgence, il a été hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière à Paris dans la soirée du 25 février, "dans un état gravissime". Une enquête a été lancée en urgence. Jérôme Salomon a donné de plus amples détails sur les deux autres cas : il s'agit d'un Français de 55 ans hospitalisé à Amiens, il est dans une situation grave, actuellement en réanimation et une enquête en cours. Le troisième cas est un homme français de 36 ans hospitalisé à Strasbourg, et qui revient de Lombardie en Italie. Il ne présente pas de signes de gravité. (Photo AFP)

