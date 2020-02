Depuis plusieurs semaines, l'Agence Régionale de Santé de La Réunion, avec la préfecture de La Réunion, organise la préparation du système de santé à d'éventuels cas de coronavirus. Compte tenu du contexte évolutif de l'épidémie de COVID-19, les autorités sanitaires informent les voyageurs de la conduite à tenir lors d'un retour d'une zone à risque d'exposition au virus. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'ARS.

Par mesure de précaution, pour faire face à une éventuelle épidémie COVID-19, le ministère des Solidarités et de la Santé a demandé aux ARS de renforcer leur organisation et de mettre en place une " plateforme de veille et d’urgence renforcée ". Les objectifs : identifier et organiser les renforts nécessaires au sein de l’ARS, assurer la gestion des premiers cas possibles ou confirmés, et planifier la réponse de la montée en puissance du système de santé.

Stratégie et mise en place à La Réunion

Actuellement, la stratégie régionale mise en place, conformément aux consignes nationales, est :

· d’informer les voyageurs en provenance des zones d’exposition à risque

· de détecter et prendre en charge le plus précocement possible les cas possibles ou confirmés de coronavirus Covid-19

· d’identifier et suivre les personnes dîtes " contacts " afin d’éviter toute diffusion du virus

Information des voyageurs en provenance d’une zone à risque

Les zones considérées comme à risque d’exposition au virus sont définies par Santé Publique France au regard de la situation épidémiologique internationale. Elles comprennent actuellement la Chine (Chine continentale, Hong Kong, Macao), Singapour, la Corée du Sud et l’Italie (régions de Lombardie et Vénétie).

Cette liste est actualisée en fonction de l’évolution de la situation internationale, et disponible sur le site de Santé Publique France



Un affichage est en place aux aéroports et au port pour rappeler les recommandations aux voyageurs en provenance de zones à risque.

Prise en charge d’un cas possible de coronavirus Covid-19

Un cas possible de coronavirus est une personne qui présente les symptômes de la maladie et qui, dans les 14 jours précédant la date de début des signes :

· soit a séjourné dans une zone à risque d’exposition,

· soit a été en contact avec un cas confirmé de coronavirus

Avec avoir été signalé au SAMU-Centre 15, ce cas possible de coronavirus sera pris en charge par le SAMU et transféré directement au CHU, site Felix Guyon à Saint-Denis, pour y être hospitalisé en isolement. Cet hôpital est l’établissement de santé de première ligne habilité pour le Covid-19. Son laboratoire est opérationnel pour y réaliser sur place les analyses biologiques de recherche du coronavirus, avec des résultats fiables rendus en moins de 6 heures.



En cas de confirmation de la maladie, l’ARS et la cellule régionale de Santé Publique France procèderont à l’identification et au suivi des personnes dites " contacts ", c’est à dire les personnes qui ont été en contact proche avec le cas et qui auraient donc pu être exposées au virus. Ces personnes seront mises à l’isolement à domicile durant 14 jours. En cas d’apparition des signes de la maladie, elles devront se signaler au SAMU-Centre 15 pour être prise en charge.

Préparation du système de santé

Une préparation à la montée en puissance du système de santé est en cours pour pouvoir répondre à une éventuelle augmentation du nombre de cas sur le territoire. Il comprend :

· la préparation de l’établissement de première ligne (CHU, site Felix Guyon) pour garantir les mesures de protection nécessaires, assurer la sécurité des personnels soignants, organiser la prise en charge des patients et prévoir sa montée en charge si besoin

· l’identification et l’accompagnement des établissements de santé de deuxième niveau qui pourront être mobilisés en seconde intention pour augmenter les capacités de l’établissement de première ligne, si besoin.

Quelle conduite a tenir pour les personnes de retour d’une zone a risque d’exposition au virus pourquoi devez-vous vous surveiller pendant 14 jours ?

Les symptômes de la maladie peuvent apparaître jusqu’à 14 jours après un contact avec une personne malade et se manifestent le plus souvent par de la fièvre ou une sensation de fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer.

En cas de symptômes au cours des 14 jours de suivi, un test de diagnostic sera effectué si l’évaluation médicale détermine que vous avez pu être contaminé par le coronavirus. Si le résultat du test est positif, vous bénéficierez de soins en milieu hospitalier afin d’éviter la contamination de votre entourage.

Que devez-vous faire pendant 14 jours ?

· Surveillez votre température 2 fois par jour ;

· Surveillez l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (toux, difficultés à respirer…) ;

· Portez un masque chirurgical lorsque vous êtes en face d’une autre personne et lorsque vous devez sortir ;

· Lavez-vous les mains régulièrement ou utilisez une solution hydro-alcoolique ;

· Evitez tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, malades chroniques, personnes âgées…) ;

· Evitez de fréquenter des lieux où se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, maternités, structures d’hébergement pour personnes âgées…) ;

· Evitez toute sortie non indispensable (grands rassemblements, restaurants, cinéma…) ;

· Travailleurs/étudiants : dans la mesure du possible, privilégiez le télétravail et évitez les contacts proches (réunions, ascenseurs, cantine...) ;

· Les enfants qui reviendraient de ces destinations ne doivent pas être envoyés à la crèche, à l’école, au collège ou au lycée pendant les 14 jours qui suivent leurs retours. Ils sont soumis aux mêmes préconisations que celles rappelées ci-dessus.

En cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés à respirer, les personnes de retour d’une zone à risque d’exposition au virus sont invitées à :

· Contacter rapidement le SAMU centre 15 en signalant leur voyage ;

· Eviter tout contact avec leur entourage et conserver leur masque ;

· Ne pas se rendre directement chez leur médecin, ni aux urgences de l’hôpital; la prise en charge se faisant uniquement par le SAMU (15).