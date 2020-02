BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce jeudi matin 27 février 2020



- Échange : pêche de requins bouledogue contre bons d'achat

- Municipales : des défis qui dépassent l'enjeu politique

- Les prix augmentent de 0,2 % en janvier 2020

- Les pré-inscriptions sont ouvertes pour les stages artistiques de l'EAIO

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Il pleut encore

Échange : pêche de requins bouledogue contre bons d'achat

Depuis plusieurs mois, des photos de requins pêchés traditionnellement à La Réunion se multiplient sur la page Facebook d'Océan Prévention Réunion (OPR). L'association offre des bons d'achat à utiliser dans des magasins de pêche à ceux qui lui envoient les photos de leurs prises. La pêche des bouledogue reste une pratique légale puisqu'elle n'est pas faite dans un cadre commercial. C'est malgré tout une pratique opaque qui gagnerait à être davantage contrôlée, selon la préfecture qui ne s'inquiète pas pour l'instant outre mesure, les pêches de bouledogue restant marginales.

Municipales : des défis qui dépassent l'enjeu politique

Alors que la période de dépôt des listes prendra fin ce jeudi 27 février 2020 à 18 heures et que plus de 160 listes se disputeront la victoire lors des élections municipales des 15 et 22 mars prochain, les enjeux politiques de ce scrutin ne doivent pas occulter les principaux défis des blocs communal et intercommunal. Emplois, logement, transport, routes, démocratie participative ou encore développement économique et accompagnement social, les futurs maires auront fort à faire une fois élus.

Les prix augmentent de 0,2 % en janvier 2020

En janvier 2020, les prix à la consommation augmentent de 0,2 % à La Réunion. La hausse est d'abord due à l'augmentation des prix des produits alimentaires, en particulier à ceux des produits frais consécutive aux intempéries de début d'année. Elle s'accompagne de l'augmentation des tarifs du tabac dans une moindre mesure. À l'inverse, les tarifs d'assurance, du transport aérien et les prix des produits électroménagers reculent. Sur un an, l'inflation est de 1,4 % à La Réunion et de 1,5 % en France hors Mayotte

Les pré-inscriptions sont ouvertes pour les stages artistiques de l'EAIO

Les vacances scolaires de mars pointent leur nez... Pour les petits (à partir de 8 ans) comme pour les grands (ados, adultes), l'École artistique intercommunale de l'ouest (EAIO) propose trois stages : fabrication d'instruments avec Lékol Lamontraz, Maloya (musique et danse) avec Maloy'arts 974 et Batucada avec Au coeur des docks

La pa Météo France i di, sé zot i di – Il pleut encore



Matante Rosina a regarder dans le fond de sa tasse à café, le fond de sa marmite et le fond de son jardin. Elle a vu la même chose partout : la pluie va continuer à tomber ce jeudi 27 février 2020. Notre gramoune a aussi vu qu'il y aura quelques coups de tonnerre. Et que dit le ciel chez vous