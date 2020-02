En janvier 2020, les prix à la consommation augmentent de 0,2 % à La Réunion. La hausse est d'abord due à l'augmentation des prix des produits alimentaires, en particulier à ceux des produits frais consécutive aux intempéries de début d'année. Elle s'accompagne de l'augmentation des tarifs du tabac dans une moindre mesure. À l'inverse, les tarifs d'assurance, du transport aérien et les prix des produits électroménagers reculent. Sur un an, l'inflation est de 1,4 % à La Réunion et de 1,5 % en France hors Mayotte. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les prix à la consommation des ménages augmentent de 0,2 % en janvier à La Réunion. Les prix dans l’alimentaire rebondissent. Aussi, les prix du tabac et de l’énergie augmentent. À l’inverse, les prix des services reculent légèrement, tandis que ceux des produits manufacturés sont stables après deux mois d’augmentation.

Sur un an, les prix augmentent de 1,4 % à La Réunion et de 1,5 % en France, hors Mayotte.

Les prix de l’alimentation augmentent de 1,2 % après un recul de 1,0 % en décembre. Les prix des produits frais rebondissent fortement : +12,6 % après avoir reculé de 12,4 % en décembre. Avec les fortes pluies de janvier, les légumes coûtent nettement plus cher, tout comme les fruits et le poisson. Hors produits frais, les prix de l’alimentation repartent aussi à la hausse (+ 0,3 %). La viande, les boissons non alcoolisées et les légumes surgelés notamment coûtent plus cher.

Sur un an, la hausse des prix dans l’alimentaire est comparable à La Réunion et en France (+ 2,1 % et + 2,0 %).

Après six mois de stabilité, les prix du tabac repartent à la hausse (+ 1,0 %). Sur un an, la hausse est deux fois plus importante en France qu’à La Réunion ( + 14,4 % contre + 7,5 % ).

Les tarifs de l’énergie repartent légèrement à la hausse (+ 0,2 % après - 0,1 % en décembre), tirés uniquement par ceux des produits pétroliers. Les prix des carburants augmentent de 0,2 %, portés par la hausse du tarif du gazole tandis que le prix du sans-plomb baisse. L’augmentation du prix de la bouteille de gaz se poursuit : + 0,5 % en janvier (après + 0,5 % en décembre et + 5,3 % en novembre). Les tarifs de l’électricité restent quant à eux stables depuis cinq mois.

Sur un an, les prix de l’énergie augmentent plus fortement à La Réunion qu’en France : respectivement + 7,6 % et + 4,5 %.

Les prix des produits manufacturés sont stables en janvier après deux mois de hausses des prix depuis la fin des soldes. Les prix dans l’habillement et des chaussures augmentent de 0,1 %, la hausse des prix des chaussures étant atténuée par le recul des prix des vêtements.

Les prix des produits de santé restent stables, de même que ceux des autres produits manufacturés : les augmentations sur les jeux et jouets, les véhicules neufs et les téléphones portables compensent les baisses dans l’électroménager, l’audiovisuel et l’hygiène-beauté.

Sur un an, les prix des produits manufacturés baissent de 0,8 % à La Réunion et de 0,3 % en France.

Les prix des services reculent légèrement (- 0,1 %) après le rebond de 0,9 % en décembre. Les prix des services de transport diminuent de 2,1 %, entraînés par le recul des prix des tarifs aériens après la hausse saisonnière de décembre (+ 10,4 %). Hors transport aérien, les prix dans les services sont stables.

Les prix des autres services reculent également (- 0,2 %) : les frais d’assurances et le prix des forfaits touristiques diminuent fortement, même s’ils sont atténués par la hausse des frais de garde d’enfant et d’hébergement touristique. À l’inverse, les prix des services de communication augmentent de 0,3 %, en lien avec le relèvement des tarifs postaux.

Sur un an, les prix des services augmentent de 1,4 % à La Réunion et de 1,3 % en France.