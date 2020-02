Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

Les recherches menées par Globice entre 2008 et 2015 sur les populations de cachalots à Maurice et dans le sud-ouest de l'océan Indien viennent de faire l'objet d'une nouvelle publication scientifique, informe Globice. Celle-ci a été diffusée dans la revue Marine Mammal Science. Six campagnes terrain ont permis d'analyser différentes unités sociales parmi 101 cachalots photo-identifiés et à décrire et comparer leurs répertoires de coda pour étudier la présence de différents clans vocaux. (Photo d'illustration)

