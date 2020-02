Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La tortue Tom a pris ses marques et a repris sa migration, annonce Kélonia. Après quelques jours au large de Saint-Leu pour dire au revoir à ses parrains et marraines et aux soigneurs qui se sont occupés de lui durant son séjour au centre de soins de Kélonia, la tortue reprend la route. Le centre va suivre avec attention ses trajets et publiera des informations régulièrement sur les réseaux sociaux sociaux. Restez connectés !

