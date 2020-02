Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 42 minutes

Toutes les entreprises de 50 salariés et plus doivent calculer et publier leur Index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au 1er mars 2020. Le ministère du travail a mis en place un site internet, une hotline et des formations pour les y aider. Obligation légale, l'Index a été conçu comme un outil simple et pratique. Il permet aux entreprises de mesurer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Il met en évidence les points de progression sur lesquels agir quand ces disparités sont injustifiées. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration)

