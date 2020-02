BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce vendredi matin 28 février 2020



- Deux nouveaux paquebots accostent à La Réunion, l'inquiétude grandit sur les quais

- Municipales : près de 170 listes pour 24 communes

- Une "journée mondiale sans Facebook", l'occasion de décrocher des réseaux sociaux

- Saint-Paul : la Boucle du Bassin Vital se prépare

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Aidez Matante Rosina, dites-lui quel temps il fait chez vous

Deux nouveaux paquebots accostent à La Réunion, l'inquiétude grandit sur les quais

Deux nouveaux bateaux vont accoster à La Réunion ce dimanche 1er mars 2020. Si le premier a fait l'impasse sur l'escale malgache de son périple car les contrôles sanitaires demandés prendraient trop de temps, le second, lui, a été refoulé de la Grande île. L'arrivée du paquebot Costa Mediterranea ce mercredi 26 février a entraîné une vague de protestation à La Réunion. Présente sur les quais du port est, l'Agence régionale de santé a remis aux 2.000 passagers des masques et des flyers sur le nouveau coronavirus, mais aucun contrôle de température n'a été effectué. Avec l'arrivée de deux nouveaux paquebots, les dockers se disent inquiets. Reçus par la direction du Grand Port maritime, ils demandent un renforcement des contrôles sanitaires sur les passagers comme sur les équipages.

Municipales : près de 170 listes pour 24 communes

C'est terminé. Depuis 18 heures ce jeudi 27 février 2020, plus aucune liste ne peut être déposée en vue des élections municipales des 15 et 22 mars prochain. Au total, on recense près de 170 listes réparties sur les 24 communes, et 902 sièges à pourvoir. S'engage désormais un marathon de 15 jours où réunions publiques et campagnes de communication vont s'enchaîner, avant que les électeurs puissent s'exprimer, avec comme grande interrogation celle de la participation, dans un contexte de défiance croissante vis-à-vis du politique

Une "journée mondiale sans Facebook", l'occasion de décrocher des réseaux sociaux

Les réseaux sociaux font part intégrante du quotidien de chacun. Instagram, Snapchat, Twitter...Et bien évidemment le sacro-saint Facebook. Dépendant de votre âge, vous avez peut-être créé votre premier compte en 2009, à l'ère du collège. Chose que vous regrettez amèrement, les clichés gênants de l'âge ingrat revenant régulièrement sur votre fil d'actualité. Ou bien vous vous y êtes mis plus tard, abattu, car "tout le monde est sur Facebook maintenant". Quoi qu'il en soit, en ce vendredi 28 février 2020, il est temps de décrocher, au moins pour cette journée mondiale sans Facebook

Les avocats du barreau de Saint-Denis reconduisent leur grève

Ce jeudi 27 février 2020, à la suite d'une assemblée générale du barreau de Saint-Denis, les avocats présents ont voté pour la reconduction de la grève entamée le 6 janvier dernier. Les robes noires s'opposent farouchement au projet de réforme des retraites, actuellement en examen à l'Assemblée nationale. "Les avocats réunis ont fait le constat que le projet de loi n'accorde aucune exception ni amélioration, bien au contraire" souligne Guillaume de Gery, bâtonnier du barreau de Saint-Denis. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La pa Météo France i di, sé zot i di – Aidez Matante Rosina, dites-lui quel temps il fait chez vous



Matante Rosina n'a plus 20 ans et elle est parfois un peu fatiguée. C'est le cas ce vendredi 28 février 2020. Du coup elle n'a pas consulter le fond de sa marmite et ne sait pas quel temps il fait. Pouvez-vous aider notre gramoune et lui dire quel temps il fait chez vous ?