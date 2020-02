Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, a confirmé lors du point-presse quotidien organisé jeudi soir qu'aucun cas n'est à cette heure confirmé dans les Outre-mer.

"La crainte est légitime, parce que ce coronavirus on en entend beaucoup parler, et quand on vit sur une île - c'est la grande partie des territoires d'Outre-mer en dehors de la Guyane - on sait bien ce que ça peut vouloir dire dans un milieu aussi fermé", a ensuite déclaré à l'AFP Annick Girardin, ministre des Outre-mer.

A La Réunion comme dans d'autres territoires un vent de panique souffle, avec des manifestations contre la venue de touristes et des rumeurs alarmistes sur les réseaux sociaux. "Il n'y a pas" actuellement de cas d'infection au coronavirus en Outre-mer, a rappelé Annick Girardin. "On sait soigner ce type de maladie sur le sol français, dans les territoires d'Outre-mer comme dans l'hexagone", a-t-elle insisté. Elle a aussi appelé "à la vigilance et au calme" et invité la population à "aller sur le site internet du gouvernement pour avoir toutes les informations".