Voici la liste des travaux et des chantiers en cours et à venir sur les routes (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Chantiers en cours

RN1 - La Possession/Le Port - Travaux de liaison

Dans le cadre de travaux de liaison sur la Rue Jesse Owens dans le secteur du Port Est, la circulation sera déviée par l’échangeur Sainte Thérèse au Port les nuits jusqu’au jeudi 5 mars inclus de 20h à 5h.

RN1 - Trois Bassins - Travaux de nettoyage des caniveaux des ouvrages

Sur la RN1 à Trois Bassins, travaux de nettoyage des caniveaux sur les ouvrages de la grande Ravine et Ravine Tabac jusqu'au vendredi 6 mars. Voie de droite neutralisée dans le sens Nord / Sud de 9h à 15h.

RN1 - St Louis/Etang Salé - Travaux de fauchage en accotement

Sur la RN1 à St Leu entre Rivière St Etienne à St Louis et l'Etang Salé, travaux de fauchage en accotement du lundi 2 au vendredi 6 mars. Voie de gauche neutralisée de 7h à 15h dans le sens Sud/Nord puis en sens inverse.

RN1 - St Leu/Etang Salé - Travaux de fauchage en TPC

Sur la RN1 entre Les Colimaçons à St Leu et l'échangeur de l'Etang Salé, travaux de fauchage en TPC les nuits du lundi 2 au jeudi 5 mars inclus. Voie de gauche neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre.

RN1A - St Paul - Travaux de raccordement du réseau AEP

Sur la RN1A à St Paul Ravine du Cimetière, travaux de raccordement du réseau AEP jusqu'au mercredi 11 mars. Vitesse limitée à 50km/h et chaussée réduite.

RN2 - Ste Rose / Rivière de l'est - Aménagement de sécurité

Sur la RN2 à Ste Rose secteur Rivière de l'Est, travaux d'aménagement de sécurité jusqu'au vendredi 6 mars. Alternat selon les besoins du chantier de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Benoit/Ste Rose - Travaux d'élagage

Sur la RN2 entre St Benoit et Ste Rose, travaux d'élagage jusqu'au vendredi 6 mars. Neutralisation de voie selon les besoins du chantier de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose / Bonne espérance - Aménagement de sécurité

Sur la RN2 Ste Rose secteur Bonne Espérance, travaux d'aménagement de sécurité jusqu'au vendredi 6 mars. Alternat selon les besoins du chantier de 8h30 à 15h30.

RN5 - Cilaos centre - Travaux de piétonisation

Sur la RN5 à Cilaos centre-ville, travaux de piétonisation jusqu'au 30 avril. La circulation sera interdite sur la Rue du Père Boiteau de 7h à 16h. Déviation par les voiries communales.

RD10 - St Paul/Route de Théâtre - Travaux d'enfouissement de réseau

Sur la RD10 Route du Théâtre à St Paul PR5+800, travaux d'enfouissement de réseau les nuits jusqu'au mardi 31 mars inclus. Circulation alternée de 20h à 5h.

RD100 - St Paul/Voie cannière - Travaux d'enfouissement de réseaux AEP

Sur la RD100 Voie cannière à St Paul, travaux d'enfouissement de réseaux AEP jusqu'au vendredi 3 avril. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RD16 - Les Avirons/Route du Tévelave - Travaux de fouille

Sur la RD16 Route du Tévelave aux Avirons, travaux de fouille jusqu’au vendredi 6 mars. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD25 - St Leu/Route de Grand Fond - Travaux de suppression de radier

Sur la RD25 Route de Grand Fond à St Leu au PR2+700, travaux de suppression de radier jusqu'au mardi 30 juin. Circulation alternée de 7h à 17h.

RD3 - Le Tampon/St PIerre - Travaux de déploiement de fibres optiques

Sur la RD3 Route Hubert Delisle entre la rue des Palmiers au Tampon et le chemin Terre des Chênes à Saint Pierre, travaux de déploiement de fibres optiques jusqu'au jeudi 30 avril. Circulation alternée de 8h à 16h.

Chantiers à venir

RN1 - Route du Littoral - Travaux de changement de blocs

Sur la RN1 Route du Littoral, travaux de changement de blocs les nuits du lundi 2 au jeudi 5 février inclus. Voie de droite neutralisée de 19h30 à 5h dans le sens Nord/Ouest.

RN2 - Ste Marie - Travaux de pose de glissières

Sur la RN2 à Ste Marie secteur Le Verger, travaux de pose de glissières la nuit du mardi 3 mars. Chaussée réduite sur la bretelle de sortie sens Nord/Est de 20h à 5h.

RN1 - St Leu - Travaux de maintenance de la tranchée couverte

Sur la RN1 à St Leu tranchée couverte, travaux de maintenance le lundi 2 mars. Voie de gauche neutralisée de 9h à 15h dans un sens puis dans l'autre.

RN1A - St Paul - Travaux de reprise d'enrobés

Sur la RN1A à St Paul entre Cimetière marin et Boucan Canot, travaux de reprise d'enrobés les nuits des lundi 2 et mardi 3 mars. Circulation alternée de 20h à 5h.

RN3 - St Pierre - Travaux de réparation de glissières

Sur la RN3 à St Pierre Mon Caprice, travaux de réparation de glissières la nuit du mercredi 4 mars. Voie de gauche neutralisée de 20h30 à 5h dans le sens montant.

RD100 - St Paul/Voie Cannière - Travaux d'aménagement d'un carrefour

Sur la RD100 Voie Cannière à St Paul, travaux d'aménagement d'un carrefour du lundi 9 mars au vendredi 10 avril. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RD3 - Trois Bassins/St Leu/Route Hubert Delisle - Travaux d'enfouissement de réseau d'irrigation

Sur la RD3 Route Hubert Delisle à Trois Bassins et St Leu, travaux d'enfouissement de réseau d'irrigation du lundi 2 mars au vendredi 31 juillet. Circulation alternée de 6h à 16h.

Evènements hors chantiers

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le dimanche 1er mars de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.

RN2/RN3 - St Philippe/Le Tampon - Manifestation sportive "Caldeira Trail"

La manifestation sportive "Caldeira Trail" se déroulera le samedi 29 février de 2h à 22h sur les communes de St Philippe et du Tampon. La prudence sera recommandée sur la RN2 en centre-ville pour le départ de la course et lors du franchissement de la RN3 secteur Bourg Murat.