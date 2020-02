Le préfet de La Réunion a tenu à présenter ses condoléances à la famille de Alain-Marcel Vauthier, décédé dans la nuit de mercredi 26 au jeudi 27 février 2020. Nous publions le communiqué de la préfecture ci-dessous.

Jacques Billant, préfet de La Réunion, a appris avec une profonde tristesse le décès d'Alain Marcel Vauthier à l'aube de sa 77e année. Érudit, affable, passionné par La Réunion, son île natale, l'histoire et les livres, Alain-Marcel Vauthier naît le 24 février 1943 dans la maison familiale du Brûlé. Personnalité incontournable du monde des bibliothèques auquel il consacra sa vie professionnelle, il fut conservateur territorial en chef des bibliothèques de 1991 à 2007.

Très investi dans la vie culturelle de La Réunion, il y a occupé des fonctions honorifiques importantes. Il était président de l'Académie de l'île de La Réunion fondée en mai 1913 ; fondateur et vice-président du Cercle généalogique de Bourbon ; vice-président de l’Association des membres des Palmes académiques ; président du groupe réunionnais de l’Association des bibliothécaires français (1993-2007).



Le préfet de La Réunion et la directrice des affaires culturelles de La Réunion adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.