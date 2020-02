Publié il y a 4 minutes / Actualisé le Mardi 25 Février à 06H47

Matante Rosina n'a plus 20 ans et elle est parfois un peu fatiguée. C'est le cas ce vendredi 28 février 2020. Du coup elle n'a pas consulter le fond de sa marmite et ne sait pas quel temps il fait. Pouvez-vous aider notre gramoune et lui dire quel temps il fait chez vous ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

