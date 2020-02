Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Un contexte international entraîne une baisse des prix des carburants et une baisse du gaz pour le mois de mars 2020. Pour le sans plomb : le prix public est en baisse à 1,41 euros/litre (- 5cts). Cette évolution s'explique essentiellement par la baisse de la cotation. Pour le gazole : le prix de vente est en baisse à 1,09 euros/litre (- 6cts). Comme pour le SSP, le fret est en hausse et la parité se déprécie. Pour le gaz : le prix final de la bouteille est en baisse à 18,29 euros. Cette évolution s'explique par la baisse des cotations mensuelles (-7,91 % en cumulé). Elle est contredite par l'affaiblissement de la parité Euro/Dollar qui vient limiter la baisse du prix final. Le contrat de fret est inchangé. On retient toujours le prix le plus bas communiqué par les opérateurs. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Un contexte international entraîne une baisse des prix des carburants et une baisse du gaz pour le mois de mars 2020. Pour le sans plomb : le prix public est en baisse à 1,41 euros/litre (- 5cts). Cette évolution s'explique essentiellement par la baisse de la cotation. Pour le gazole : le prix de vente est en baisse à 1,09 euros/litre (- 6cts). Comme pour le SSP, le fret est en hausse et la parité se déprécie. Pour le gaz : le prix final de la bouteille est en baisse à 18,29 euros. Cette évolution s'explique par la baisse des cotations mensuelles (-7,91 % en cumulé). Elle est contredite par l'affaiblissement de la parité Euro/Dollar qui vient limiter la baisse du prix final. Le contrat de fret est inchangé. On retient toujours le prix le plus bas communiqué par les opérateurs. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)