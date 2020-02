Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le 25 février 2020, une cérémonie de signature d'une convention entre la gendarmerie, le rectorat de l'académie de La Réunion et l'association régionale de l'institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN) a eu lieu au collège Albany. La gendarmerie a pour objectif de dynamiser le lien gendarmerie-nation, promouvoir les métiers de l'institution et l'esprit de défense, sensibiliser les élèves aux problèmes de sécurité et enfin inscrire son action dans "le parcours de citoyenneté" du collégien. Voici le communiqué de la gendarmerie.

