Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Selon Météo France, une circulation dépressionnaire pourrait se former au nord-ouest des Mascareignes à partir de lundi. D'abord envisagée vendredi puis samedi, cette tempête probable ne pourrait se former que lundi finalement. Sachant que la probabilité d'une formation reste faible (moins de 30%). Une trajectoire orientée vers l'ouest ou le sud-ouest semble plus probable à partir de mardi 3 mars. (Photo : Mtotec)

