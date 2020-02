BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce samedi matin 29 février 2020



- Coronavirus : l'Azamara arrive à La Réunion sur fond de polémique

- Imaz Press Réunion fait peau neuve !

- Un collectif demande la signature "pacte pour la transition" aux candidats municipaux

- Coronavirus : l'OMS porte la menace internationale à "très élevée", son niveau le plus haut

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil chassé par les averses

Coronavirus : l'Azamara arrive à La Réunion sur fond de polémique

Alors que la crainte d'une propagation du coronavirus hante La Réunion, l'Azamara accoste au port est au Port ce samedi matin 29 février 2020. En provenance d'Afrique du Sud avec 2.800 personnes à bord et battant pavillon maltais, il était censé arriver à La Réunion le dimanche 1er mars, mais il a annulé son escale prévue à Fort Dauphin (Madagascar) où la température de l'ensemble de ses passagers aurait été contrôlée. L'armateur a estimé que ces contrôles occuperaient toute la journée d'escale malgache et l'a donc supprimée. Un second paquebot, le Sun Princess, est attendu ce dimanche au port-est. Imaz Press sera à l'arrivée des deux bateaux

Imaz Press Réunion fait peau neuve !

Vous l'avez peut-être remarqué, depuis le début de la semaine, notre site Imaz Press Réunion a comme quelque chose de changé... Les articles sont disposés différemment, la couleur rouge est bien plus prononcée, les flashs du jour sont mis en avant sur un fond rouge lui aussi... Vous avez bien vu, Imaz Press change de tête. Une page d'accueil réorganisée pour une lecture facilitée, un code couleur plus clair, et toujours la photo mise au coeur de nos articles.

Un collectif demande la signature "pacte pour la transition" aux candidats municipaux

Dans plusieurs communes de l'île, des collectifs pour un "pacte pour la transition" se sont mis en place. L'initiative, qui est nationale, vise à inciter les futurs élus à s'engager pour la biodiversité, la protection de l'environnement, mais aussi pour une démocratie plus directe, le soutien à l'agriculture locales, ou encore à l'amélioration du cadre de vie. Les propositions sont nombreuses : 32 mesures ont été listées par le collectif national. "C'est à chaque collectif municipal d'adapter ces mesures à la réalité de chaque ville" souligne Giovanni Payet, membre du collectif dionysien.

Coronavirus : l'OMS porte la menace internationale à "très élevée", son niveau le plus haut

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé vendredi avoir porté à "très élevé", son dégré le plus haut, le niveau de menace liée au nouveau coronavirus, qui a contaminé quelque 79.000 personnes en Chine et plus de 5.000 dans le reste du monde.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Le soleil chassé par les averses

Matante Rosina va encore garder son parapluie à portée de main. Elle a vu dans le fond de son jardin qu'il y aurai encre de grosses averses ce samedi 29 février 2020. Elle aussi vu qu'il y aura de gros coups de tonnerre. Et chez vous comment est le temps ?