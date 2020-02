Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Alors que la crainte d'une propagation du coronavirus hante La Réunion, l'Azamara accoste au port est au Port ce samedi matin 29 février 2020. En provenance d'Afrique du Sud avec 2.800 personnes à bord et battant pavillon maltais, il était censé arriver à La Réunion le dimanche 1er mars, mais il a annulé son escale prévue à Fort Dauphin (Madagascar) où la température de l'ensemble de ses passagers aurait été contrôlée. L'armateur a estimé que ces contrôles occuperaient toute la journée d'escale malgache et l'a donc supprimée. Un second paquebot, le Sun Princess, est attendu ce dimanche au port-est. Imaz Press sera à l'arrivée des deux bateaux (Photo rb/www.ipreunion.com)

Alors que la crainte d'une propagation du coronavirus hante La Réunion, l'Azamara accoste au port est au Port ce samedi matin 29 février 2020. En provenance d'Afrique du Sud avec 2.800 personnes à bord et battant pavillon maltais, il était censé arriver à La Réunion le dimanche 1er mars, mais il a annulé son escale prévue à Fort Dauphin (Madagascar) où la température de l'ensemble de ses passagers aurait été contrôlée. L'armateur a estimé que ces contrôles occuperaient toute la journée d'escale malgache et l'a donc supprimée. Un second paquebot, le Sun Princess, est attendu ce dimanche au port-est. Imaz Press sera à l'arrivée des deux bateaux (Photo rb/www.ipreunion.com)