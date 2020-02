Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La municipalité de Saint-Leu informe les parents d'élèves que les inscriptions en maternelle (enfants nés en 2017), en élémentaire (CP enfants nés en 2014) et pour les nouveaux arrivants auront lieu du lundi 2 mars au jeudi 30 avril 2020 du lundi au jeudi de 8h00 à 11h30 et de 13h00 à 15h30 et le vendredi de 8h à 11h30 et de 13h à 14h. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La municipalité de Saint-Leu informe les parents d'élèves que les inscriptions en maternelle (enfants nés en 2017), en élémentaire (CP enfants nés en 2014) et pour les nouveaux arrivants auront lieu du lundi 2 mars au jeudi 30 avril 2020 du lundi au jeudi de 8h00 à 11h30 et de 13h00 à 15h30 et le vendredi de 8h à 11h30 et de 13h à 14h. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)